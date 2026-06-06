Собственный опыт и тишина в зале: почему молодая певица призвала публичных людей взвешивать каждое слово

Певица MIA BOYKA, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, затронула тему репутации и ответственности перед аудиторией.
Она призналась, что собственный опыт заставил её гораздо внимательнее относиться к каждому слову и поступку.
"Репутация очень важна. Она сохраняет лояльность аудитории к тебе. Всё, что ты сказал или сделал, имеет определённые последствия. Я это понимаю на своём опыте", — заявила артистка.
BOYKA подчеркнула, что теперь она и её команда всегда заранее оценивают возможную реакцию общества. Даже искренний порыв может быть воспринят неоднозначно, поэтому важно думать, как слова "аукнутся" в будущем. Чем больше аудитория, тем выше ответственность, резюмировала певица.
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