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Собственный опыт и тишина в зале: почему молодая певица призвала публичных людей взвешивать каждое слово

Шоу-бизнес

Певица MIA BOYKA, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, затронула тему репутации и ответственности перед аудиторией.

Mia Boyka
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mia Boyka

Она призналась, что собственный опыт заставил её гораздо внимательнее относиться к каждому слову и поступку.

"Репутация очень важна. Она сохраняет лояльность аудитории к тебе. Всё, что ты сказал или сделал, имеет определённые последствия. Я это понимаю на своём опыте", — заявила артистка.

BOYKA подчеркнула, что теперь она и её команда всегда заранее оценивают возможную реакцию общества. Даже искренний порыв может быть воспринят неоднозначно, поэтому важно думать, как слова "аукнутся" в будущем. Чем больше аудитория, тем выше ответственность, резюмировала певица.

Ранее американский рэпер Канье Уэст установил исторический рекорд, собрав на концерте в Стамбуле около 118 тысяч зрителей. Сам музыкант назвал это выступление "самым большим платным стадионным шоу в истории"

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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