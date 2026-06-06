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Больше не прячется в тени родителей: младшая дочь Моники Беллуччи поразила мир моды своим дебютом

Шоу-бизнес

Младшая дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актёра Венсана Касселя, 16-летняя Леони, впервые появилась на страницах глянца в качестве сольной героини. Она стала лицом кавер-стори журнала Madame Figaro.

Венсан Кассель и Леони Кассель
Фото: instagram by личный аккаунт Венсана Касселя в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Венсан Кассель и Леони Кассель

В фотосессии Леони примерила люксовые наряды ведущих брендов: кожаную куртку Saint Laurent, байкерский жилет и платье Givenchy, а также хлопковый комплект Miu Miu.

"Я унаследовала от матери стремление к гармонии, от отца — авантюрный дух", — заявила девушка в интервью, добавив, что её старшая сестра Дева — её образец для подражания и лучшая подруга.

Леони с раннего детства посещала актёрские курсы, занималась танцами и училась играть на фортепиано. В восемь лет она уже появилась в эпизодической роли в кино.

Сейчас она учится в средней школе в Париже, увлекается литературой и философией и ведёт жизнь обычного подростка, но мечтает стать актрисой, а пока хочет попробовать себя в модельном бизнесе.

Ранее 17-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, Анна, получила от своего возлюбленного Вани Дмитриенко необычный подарок на день рождения: он собрал из почти 50 тысяч деталей конструктора их совместное фото из Диснейленда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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