Больше не прячется в тени родителей: младшая дочь Моники Беллуччи поразила мир моды своим дебютом

Младшая дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актёра Венсана Касселя, 16-летняя Леони, впервые появилась на страницах глянца в качестве сольной героини. Она стала лицом кавер-стори журнала Madame Figaro.
В фотосессии Леони примерила люксовые наряды ведущих брендов: кожаную куртку Saint Laurent, байкерский жилет и платье Givenchy, а также хлопковый комплект Miu Miu.
"Я унаследовала от матери стремление к гармонии, от отца — авантюрный дух", — заявила девушка в интервью, добавив, что её старшая сестра Дева — её образец для подражания и лучшая подруга.
Леони с раннего детства посещала актёрские курсы, занималась танцами и училась играть на фортепиано. В восемь лет она уже появилась в эпизодической роли в кино.
Сейчас она учится в средней школе в Париже, увлекается литературой и философией и ведёт жизнь обычного подростка, но мечтает стать актрисой, а пока хочет попробовать себя в модельном бизнесе.
Ранее 17-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя, Анна, получила от своего возлюбленного Вани Дмитриенко необычный подарок на день рождения: он собрал из почти 50 тысяч деталей конструктора их совместное фото из Диснейленда.
Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.