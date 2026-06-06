Честное признание: какую оценку своему отцовству дал Максим Виторган, путешествуя с сыном от Ксении Собчак

Актёр Максим Виторган, известный по фильмам и ролям в театре, отправился в путешествие в Сингапур вместе со своим девятилетним сыном Платоном. Мальчик — наследник от брака с телеведущей Ксенией Собчак.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Виторган

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение парка развлечений Universal Studios, где ребёнок поставил перед собой амбициозную цель: прокатиться на всех аттракционах.

"Сегодня я четыре часа при температуре +35 переходил и переползал с аттракциона на аттракцион в Universal Studios, так как кое-кто задался целью посетить всё", — с юмором поделился артист.

После этого Виторган неожиданно для подписчиков перешёл к размышлениям о своём отцовстве. Он признался, что считает себя хорошим отцом и старается максимально проводить время с сыном. Однако тут же иронично добавил, что в умении "не замечать слона в комнате" он настоящий мастер.

"Я очень хорош как отец. А потом я ещё почитал новости и в очередной раз убедился, что, может, как отец я неплох, но вот в том, как жить, не замечая слона в комнате, я прям мастер. Впрочем, в этом деле спецов много", — написал Виторган.

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