Скрытая боль Виндзоров вышла наружу: Кейт Миддлтон озвучила то, что пришлось пережить её детям и мужу

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон, которая год назад объявила о ремиссии после лечения от онкологического заболевания, впервые подробно рассказала о том, как болезнь сказалась на её близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Королевская семья

В интервью E! News она призналась, что пережитое стало тяжёлым периодом не только для неё, но и для её супруга принца Уильяма, а также их троих детей: 12-летнего Джорджа, 11-летней Шарлотты и 8-летнего Луи.

"Я знаю, насколько это тяжело для семьи и близких. Знаю, как непросто пришлось детям и моим родителям. Вы проходите через это вместе с ними", — цитирует принцессу E! News.

Кейт подчеркнула, что болезнь напомнила их семье о важности простых, но значимых вещей — быть благодарными за то, что часто принимают как должное. По её словам, испытания сблизили их и заставили пересмотреть приоритеты.

Ранее принц Уильям в интервью шоу Heart Breakfast назвал Кейт Миддлтон "самой замечательной мамой и женой" и признался, что без неё их семья не справилась бы.