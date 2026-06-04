Моя биография – далеко не парадный портрет: известный телеведущий обнажил душу перед подписчиками

Телеведущий Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам и рассказал о переменах, которые произошли с ним.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Шепелева by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Шепелева Дмитрий Шепелев

Он признался, что большинство поклонников ждут от него постов о детях, личных отношениях и путешествиях, но сейчас ему важно поделиться другим.

"Я понимаю, что большинство из вас ждёт от меня другого — как выросли дети, как складываются личные отношения, что почитать, яркие путешествия. Я не отказываюсь — всё будет. Я хочу поделиться с вами переменами, которые произошли со мной. Моя биография последних пятнадцати лет — далеко не парадный портрет", — написал Шепелев.

Он добавил, что вместе с публикой пережил не менее трёх громких скандалов федерального масштаба, и эти испытания сделали его сильнее. Шепелев также сообщил, что получил дополнительное образование в сфере кризисных коммуникаций и готовит к запуску продукт для публичных людей, политиков и предпринимателей, оказавшихся под давлением. При этом он пообещал, что продолжит писать и на личные темы.

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