Ты со мной разводишься? Что на самом деле происходит в семье Валерии и Пригожина после слухов

Певица Валерия в своём Telegram-канале разместила пост, который разрушил домыслы о разладе в её семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

В последнее время в соцсетях активно распространялась информация о том, будто артистка рассталась с продюсером Иосифом Пригожиным, и они делят имущество.

"Ты разводишься со мной? Нет? Вот и я так же", — обратилась исполнительница к супругу на опубликованном видео, где они вместе прогуливаются по улицам Москвы.

Валерия призвала подписчиков верить только официальным заявлениям и не поддаваться на провокации. Она подчеркнула, что некоторые люди используют любую возможность, чтобы "хайпануть" на чужих именах.

Ранее актёр Сергей Бурунов рассказал, как его потряс концерт Канье Уэста в Стамбуле, назвав шоу "офигенным".