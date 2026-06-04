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Ест мало, но поправляется: какой неожиданный враг фигуры появился у актрисы из "Мажора"

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская поделилась своими методами поддержания физической формы.

Карина Разумовская
Фото: RuTube by канал "Москва 24", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карина Разумовская

Актриса призналась, что главный враг её фигуры — не недостаток еды, а отсутствие полноценного сна.

"Занимаюсь спортом по мере возможности. Бегаю, тренируюсь в зале — пилатес, йога, силовая. Сон для меня очень важен: когда я не высыпаюсь, я начинаю поправляться, хотя при этом практически ничего не ем. Словно от воздуха лишние килограммы набираю", — рассказала Разумовская в интервью "Леди.Mail".

Она отметила, что не любит сладкое и всегда предпочтёт колбасу шоколадке. Также актриса придерживается интервального голодания: ест только в течение восьми часов в сутки. Это помогает ей чувствовать себя бодрее и подтягивает тело.

Артистка замужем за одноклассником Егором Бурдиным, у них растёт сын Платон. Разумовская признаётся, что каждый день борется с неуверенностью в себе, хотя её не раз называли одной из самых привлекательных актрис российского кино.

Ранее певица Люся Чеботина рассказывала о своих гастрономических привычках: в её холодильнике всегда есть молоко для кофе, а питается она по настроению — от свежих овощей до скумбрии в два часа ночи.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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