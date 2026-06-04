Закулисье скандального реалити: что Ксения Собчак сделала с букетом от Виктории Бони после эфира

Блогерша и телеведущая Виктория Боня, известная по участию в "Доме-2", в своём Instagram* вспомнила историю, связанную с Ксенией Собчак.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Много лет назад в эфире реалити-шоу Боня подарила ведущей букет из 25 красных роз, символизировавших возраст Собчак на тот момент.

"Я хотела подарить тебе эти 25 роз, как если бы я дарила их тебе каждый год. Прими, пожалуйста", — сказала тогда участница проекта.

На камеру Собчак приняла подарок и обнялась с Боней. Однако, как теперь раскрыла блогерша, судьба цветов оказалась иной.

"Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримёрной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла", — рассказала Виктория.

Поклонники, увидевшие отрывок в соцсетях, отметили, что в параллельной вселенной телеведущие могут дружить, но в реальности отношения складываются сложнее. Боня добавила, что в ноябре 2025 года Собчак хотела взять интервью у неё и её дочери Анджелины, однако блогерша пока лишь рассматривает предложение, надеясь, что беседа пройдёт на английском — родном для девочки.

Ранее Ксении Собчак пригрозили новыми проверками из-за интервью с блогером Игорем Синяком. Глава ФПБК Виталий Бородин обратил внимание на выпуск и заявил, что материал может заинтересовать Роскомнадзор.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ