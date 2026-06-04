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Надеюсь, меня не убьют: почему опытный продюсер отказался ставить Бузову в один ряд с Мадонной

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Юрий Аксюта, давно работающий в шоу-бизнесе, в интервью каналу "Родион Чепель" сделал резкое заявление о популярности Ольги Бузовой.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Он признался, что не понимает, как экс-участница "Дома-2" смогла стать кумиром миллионов.

"Вообще скажу страшную вещь. Надеюсь, меня никто не закажет и не убьёт. Я не знаю, кто такая Ольга Бузова! Это явление, но к пению, к вокалу она не имеет никакого отношения", — сказал Юрий.

Продюсер недоумевает, как Бузова собирает огромные стадионы и наравне с кем её ставить — с Мэрайей Кэри, Мадонной? При этом Аксюта признаёт, что девушка сама себя сделала, пробилась через "Дом-2" и стала примером для подражания юных девочек. Однако, по его мнению, к качественной музыке её творчество не относится.

Ранее американский рэпер Канье Уэст провёл масштабный концерт в Стамбуле, который, по его словам, собрал 118 тысяч зрителей и стал самым массовым платным стадионным шоу в истории.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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