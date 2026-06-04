Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воспитание без отца рядом: как Никита Михалков воспитывал сына, будучи постоянно на съёмках
Падение влияния в сердце мировой политики: системная ошибка Берлина перечеркнула годы лоббирования
Смартфон буквально задыхается: скрытые процессы в мессенджерах лишили устройства шанса на выживание
Дрожжи и муку в мусорку: случайно завернула творог в обычный лаваш — через 30 минут получила десерт вкуснее, чем в кафе
Тольятти идет ва-банк: амбициозный план по захвату новых рынков привел в движение конвейеры
Не ждите чуда от погоды: вот чем полить кабачки, чтобы остановить массовое гниение
Молодая капуста перестала быть обычной: послойная выкладка салата делает блюдо ресторанным
Турция показывает фокусы с прайсами: откуда взялись скидки и в чём обман
Кровля больше не выдержит: масштабный ущерб в Пензенской области потребовал срочных вложений

Сказки о величии рассыпались в прах: как победительница "Евровидения" уничтожила миф об участии Киркорова в её успехе

Шоу-бизнес

Болгарская певица DARA, одержавшая победу на музыкальном конкурсе "Евровидение"-2026, выступила с опровержением слухов о причастности российского артиста Филиппа Киркорова к её успеху.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

На своей странице в Instagram* она прокомментировала заявления поп-короля.

"Спасибо за моральную поддержку", — написала DARA, обращаясь к Киркорову.

Однако она подчеркнула, что песня "Bangaranga", с которой она победила, была написана ещё в 2023 году, задолго до какого-либо участия российского исполнителя. Певица также перечислила имена реальных соавторов и помощников — в этом списке фамилии Киркорова не оказалось.

"Не желаю распространения слухов, словно комаров", — добавила артистка.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что на международный музыкальный конкурс "Интервидение" от России стоило бы отправить не одного солиста, а коллаборацию из нескольких артистов.

* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Мир. Новости мира
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Ресурс, которому завидуют новые автомобили: эти моторы ездят десятилетиями без капремонта
Последние материалы
Сказки о величии рассыпались в прах: как победительница "Евровидения" уничтожила миф об участии Киркорова в её успехе
Смартфон буквально задыхается: скрытые процессы в мессенджерах лишили устройства шанса на выживание
Дрожжи и муку в мусорку: случайно завернула творог в обычный лаваш — через 30 минут получила десерт вкуснее, чем в кафе
Тольятти идет ва-банк: амбициозный план по захвату новых рынков привел в движение конвейеры
Не ждите чуда от погоды: вот чем полить кабачки, чтобы остановить массовое гниение
Молодая капуста перестала быть обычной: послойная выкладка салата делает блюдо ресторанным
Турция показывает фокусы с прайсами: откуда взялись скидки и в чём обман
Кровля больше не выдержит: масштабный ущерб в Пензенской области потребовал срочных вложений
Нефтяное сердце страны ждет перемены: власти Югры готовят радикальный поворот в экономике
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.