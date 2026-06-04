Сказки о величии рассыпались в прах: как победительница "Евровидения" уничтожила миф об участии Киркорова в её успехе

Болгарская певица DARA, одержавшая победу на музыкальном конкурсе "Евровидение"-2026, выступила с опровержением слухов о причастности российского артиста Филиппа Киркорова к её успеху.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

На своей странице в Instagram* она прокомментировала заявления поп-короля.

"Спасибо за моральную поддержку", — написала DARA, обращаясь к Киркорову.

Однако она подчеркнула, что песня "Bangaranga", с которой она победила, была написана ещё в 2023 году, задолго до какого-либо участия российского исполнителя. Певица также перечислила имена реальных соавторов и помощников — в этом списке фамилии Киркорова не оказалось.

"Не желаю распространения слухов, словно комаров", — добавила артистка.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что на международный музыкальный конкурс "Интервидение" от России стоило бы отправить не одного солиста, а коллаборацию из нескольких артистов.

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