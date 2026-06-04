Свадебный вояж во Францию: снимки из Лувра выдали главную перемену в жизни известной артистки

40-летняя актриса Мирослава Карпович, которая на днях тайно вышла замуж за 29-летнего бизнесмена Евгения Рагулина, сейчас проводит время в Париже. В соцсетях супруга появились романтические снимки из Лувра. На одном из них Карпович позирует, придерживая рукой заметно округлившийся живот.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мирославы Карпович by Инстаграм-аккаунт Мирославы Карпович Мирослава Карпович

Это мгновенно породило слухи: звезда "Папиных дочек" готовится впервые стать мамой.

"Судя по фотографиям, живот уже довольно большой, а она его всё время прикрывает. Похоже, Мирослава действительно ждёт ребёнка", — комментируют поклонники.

Сам Евгений Рагулин родом из Молдавии, жил в Тюмени, сейчас владеет компанией "Агломерат-Тюмень", занимающейся оптовой торговлей лакокрасочной продукцией. Как выяснил Super, фирма в большом убытке: чистая прибыль за прошлый год ушла в минус почти на 74 миллиона рублей.

Несмотря на финансовые трудности, пара строит планы: после Парижа они собираются отправиться на морской курорт.

Ранее Мирослава Карпович вышла замуж в платье-трансформере за 30 тысяч рублей и сразу после свадьбы улетела в медовый месяц во Францию. Тогда актриса скрывала личность супруга, лишь уточнив, что он не артист.