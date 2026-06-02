Сердце разрывается на части: Виктория Боня приняла тяжёлое решение из-за состояния члена семьи

Телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась с подписчиками печальной новостью. На своей странице в Instagram* она рассказала, что её любимая кошка Мурочка, прожившая с ней почти 19 лет, серьёзно больна.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

По словам Бони, питомица почти ослепла, с трудом передвигается и практически ничего не ест. Ветеринары обнаружили у неё опухоли.

"Не ест ничего, опухоли у неё. Моя заечка. Я думаю, она не дотянет до 19 лет", — сказала Боня.

Блогерша с болью призналась, что животное придётся "отпустить". Она не уточнила, когда именно это произойдёт, но дала понять, что решение уже принято.

Ранее Виктория Боня рассказывала, что неожиданно для себя обнаружила плоский живот после травмы ноги, хотя три недели лежала на кровати и даже ела в горизонтальном положении.

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