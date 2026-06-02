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Счастье любит абсолютную тишину: Блёданс призналась в долгом романе и объяснила отказ от брака

Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, известная по ролям в кино и сериалам, стала гостьей YouTube-шоу "Ваша Наташа". В откровенной беседе она приоткрыла завесу над личной жизнью, которую обычно предпочитает не афишировать.

Эвелина Блёданс
Фото: commons.wikimedia.org by Вишенка 2014, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвелина Блёданс

По словам Блёданс, на протяжении почти десяти лет она состоит в отношениях с мужчиной, который сознательно избегает публичности. Артистка назвала его красивым, нежным, с отличным вкусом и похвасталась, что он замечательно готовит яичницу. Тем не менее, она не стала раскрывать ни имени, ни других подробностей.

"Я не могу без любимого человека. Всегда в моей жизни есть любовь. На сегодняшний день я думаю, а нужен ли нам штамп в паспорте? Сейчас это не принципиально. Мы скоро уже 10 лет вместе. Это непубличный человек. Мне очень хочется рассказать, какой у меня красивый мужчина, как он меня любит, как он красиво одевается, какой у него вкус, какой он нежный, весёлый. А ещё как он вкусно готовит яичницу. Но предыдущие опыты афиширования личной жизни не дали хорошего результата. Поэтому пускай это останется только для меня", — заявила звезда.

Бледанс добавила, что пока не видит необходимости в официальном браке, и чувствует себя счастливой и без штампа в паспорте.

Ранее актриса Мирослава Карпович ("Папины дочки") также вышла замуж, но отказалась раскрывать личность супруга, лишь уточнив, что он не артист. После свадьбы она сразу улетела в медовый месяц в Париж, а поклонники заподозрили её в беременности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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