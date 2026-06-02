Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги буквально утекают сквозь пальцы: системный аудит повседневных действий выявил скрытую угрозу
Никто не ожидал такой искренности: как Киану Ривз ответил на вопрос о лёгкости любви к избраннице
Погодные аномалии превращают организм в барометр: чем это грозит сосудам и сердцу
Домашняя альтернатива майонезу: как сделать легкий соус для мяса и овощей
В недрах Земли что-то пошло не так: река расплавленного железа неожиданно развернулась вспять
Рыба-робот: как древние движения стали ключом к будущему
Жена — не водитель, но шины во дворе стали "подсудными": за что нас чуть не оштрафовали
Жизнь без близких контактов: дефицит живых эмоций лишает организм защиты от сосудистых катастроф
Это настоящая театральная катастрофа: Отар Кушанашвили поддержал разгром Юры Борисова

Я офигел, товарищи: какой сюрприз преподнёс Канье Уэст Сергею Бурунову в Стамбуле

Шоу-бизнес

Актёр Сергей Бурунов, который редко посещает масштабные музыкальные мероприятия, оказался в числе 118 тысяч зрителей на концерте Канье Уэста в Стамбуле 30 мая. Шоу прошло на Олимпийском стадионе Ататюрка и, по заявлению самого рэпера, побило рекорд по платному стадионному сбору.

Сергей Бурунов
Фото: instagram by личный аккаунт Сергея Бурунова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Бурунов

Бурунов поделился в соцсетях видео и фото с места события, запечатлев себя на фоне внушительных декораций и многотысячной толпы. Актёр признался, что раньше мало был на подобных мероприятиях, и это выступление его по-настоящему поразило.

"Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже наверное десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться", — написал Бурунов.

Ранее Канье Уэст заявил, что его концерт в Стамбуле собрал 118 тысяч зрителей и стал самым массовым платным стадионным шоу в истории. Однако эксперты и фанаты усомнились в этом, напомнив о выступлении группы a-ha в 1991 году, которое посетили около 198 тысяч человек. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Авто
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Последние материалы
Никто не ожидал такой искренности: как Киану Ривз ответил на вопрос о лёгкости любви к избраннице
Я офигел, товарищи: какой сюрприз преподнёс Канье Уэст Сергею Бурунову в Стамбуле
Погодные аномалии превращают организм в барометр: чем это грозит сосудам и сердцу
Домашняя альтернатива майонезу: как сделать легкий соус для мяса и овощей
В недрах Земли что-то пошло не так: река расплавленного железа неожиданно развернулась вспять
Рыба-робот: как древние движения стали ключом к будущему
Сад превратился в ядовитую ловушку: радикальный метод очистки кроны лишил вредителей шансов
Урожай лука размером с кулак: технология сухого опудривания для ускорения роста плодов
Терпение коммунальщиков лопнуло: проверки в наиболее влажных зонах жилья стали необратимыми
Жена — не водитель, но шины во дворе стали "подсудными": за что нас чуть не оштрафовали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.