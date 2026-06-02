Я офигел, товарищи: какой сюрприз преподнёс Канье Уэст Сергею Бурунову в Стамбуле

Актёр Сергей Бурунов, который редко посещает масштабные музыкальные мероприятия, оказался в числе 118 тысяч зрителей на концерте Канье Уэста в Стамбуле 30 мая. Шоу прошло на Олимпийском стадионе Ататюрка и, по заявлению самого рэпера, побило рекорд по платному стадионному сбору.

Фото: instagram by личный аккаунт Сергея Бурунова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Бурунов

Бурунов поделился в соцсетях видео и фото с места события, запечатлев себя на фоне внушительных декораций и многотысячной толпы. Актёр признался, что раньше мало был на подобных мероприятиях, и это выступление его по-настоящему поразило.

"Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже наверное десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться", — написал Бурунов.

Ранее Канье Уэст заявил, что его концерт в Стамбуле собрал 118 тысяч зрителей и стал самым массовым платным стадионным шоу в истории. Однако эксперты и фанаты усомнились в этом, напомнив о выступлении группы a-ha в 1991 году, которое посетили около 198 тысяч человек.