Под давлением обвинений: как требования Мизулиной заставили Собчак дать жёсткий ответ

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале отреагировала на заявление главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, которая потребовала проверить её интервью с блогером Игорем Синяком на наличие пропаганды нетрадиционных ценностей*.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Мизулина назвала выпуск "очередной провокацией", вышедшей в День защиты детей.

"Есть чёткий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится", — ответила Собчак.

По словам журналистки, подобные высказывания лишь подталкивают людей к отъезду из страны. Она призвала чиновников признать собственную гомофобию, заметив, что в регионах России у людей её нет.

"Просто признайте свою гомофобию. Потому что я общаюсь с людьми изо всех регионов России, из городов и глухих деревень, и понимаю, что гомофобии у них нет. А у чиновников есть", — заключила она.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин также обвинил Ксению Собчак в нарушении закона о пропаганде нетрадиционных ценностей после интервью с блогером в юбке. Он заявил, что "столичная мажорка потерялась" и что материал может заинтересовать Роскомнадзор.

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