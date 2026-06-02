Цветочный принт и каблуки с кедами: сколько стоил свадебный наряд актрисы из "Папиных дочек"

Актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу "Папины дочки", 1 июня объявила о замужестве. Она поделилась фотографиями с торжества, но имя избранника оставила в секрете, лишь уточнив, что он не артист. Однако внимание поклонников привлекло её свадебное платье.
По информации "СтарХит", наряд обошёлся актрисе в 29 800 рублей. Это платье-трансформер LN Family с цветочным принтом: из длинного оно превращается в мини. Карпович дополнила образ босоножками на каблуках и кроссовками.
Несмотря на то, что артистка поделилась фото с церемонии, личность своего избранника она не раскрыла. Карпович только подчеркнула, что её супруг не является артистом.
Ранее Мирослава Карпович сразу после свадьбы отправилась в медовый месяц в Париж. Актриса призналась, что её муж — не артист, и призвала любопытных не гадать. Поклонники предположили, что Карпович беременна, заметив, как она прикрывает живот на свадебных фото.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.