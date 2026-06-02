Никаких тигров и шампанского: почему Эдгард Запашный отказался от пышного юбилея

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, которому в июле исполнится 50 лет, заявил, что не будет устраивать масштабных торжеств по этому случаю. Причина — специальная военная операция, на фоне которой, по его мнению, неуместно "сильно веселиться".

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Greatcircus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдгард Запашный

"Не время сильно веселиться. Всё-таки я с первого дня поддерживаю участников специальной военной операции, помогаю фронту и очень осторожно отношусь к любым формам безграничного веселья, которое позволяют себе артисты", — сказал артист в интервью ТАСС.

Дрессировщик отметил, что пять лет назад он мог бы позволить себе "любую вечеринку", но теперь предпочитает отметить день рождения в узком кругу самых близких — друзей и семьи. Он также напомнил, что осуждал "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой и другие подобные мероприятия, где артисты демонстрируют чрезмерную роскошь.

Ранее Эдгард Запашный предложил отправить на международный музыкальный конкурс "Интервидение" не одного исполнителя, а коллаборацию из двух-трёх артистов, поющих на разных языках.