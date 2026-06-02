Секрет характера россиян: какую тайну из СССР якобы раскрыла сбежавшая из РФ Лазарева*

Телеведущая Татьяна Лазарева*, живущая в Испании, в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь" высказалась о черте современных россиян. По её мнению, глубоко укоренившийся страх — прямое наследие советского прошлого.
Лазарева считает, что в СССР людям целенаправленно прививали привычку не привлекать к себе внимание, не задавать лишних вопросов и не проявлять инициативу. Этот ментальный шаблон, по её словам, передался и нынешним поколениям.
"Это было воспитано десятилетиями в советском человеке: не задавай вопросов, сиди тихо", — сказала ведущая, добавив, что из-за этого сегодня в россиянах "очень крепко сидит страх".
Ранее Татьяна Лазарева в подкасте "Голос Берлина 97,2 FM" призналась, что много лет принимает антидепрессанты. Она рассказала, как во время беременности впервые обратилась к психотерапевту: первый сеанс она проплакала весь час, а позже ей потребовалось медикаментозное лечение. Сейчас она продолжает пить те же препараты, что и много лет назад.
* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
