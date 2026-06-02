Огурцы днём, скумбрия ночью: Люся Чеботина показала, как довести диетологов до слёз

Певица Люся Чеботина рассказала о своих гастрономических привычках. По её словам, в холодильнике у неё постоянно присутствует только один продукт — молоко для кофе, без которого она не может обойтись.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Певица призналась, что у неё нет любимого блюда, так как она ест по настроению и желанию.

"Бывают дни, когда мне не хочется есть абсолютно, и я могу просто перекусить свежими огурцами, редисом и авокадо. А бывало и такое, что в два ночи я заказывала скумбрию холодного копчения с картошкой и солениями в виде черемши и чеснока. Всегда по-разному", — поделилась Чеботина в беседе с "Леди.Mail".

Она добавила, что её рацион в целом разнообразен: на столе появляются каймак, борщ с чесноком и салом, утка по-пекински, отварная картошка с маслом и сыром, плов с нутом, цукини во фритюре, карпаччо из капусты и даже камамбер с креветками, запечённый в духовке с пенне. Артистка старается есть всё, что просит организм, не отказывая себе в экспериментах.

Ранее мы писали, что актриса Мирослава Карпович ("Папины дочки") вышла замуж и сразу после свадьбы отправилась в медовый месяц в Париж. Звезда призналась, что её супруг — не артист, и призвала любопытных не гадать.