Очередная выходка столичной мажорки: Ксении Собчак пригрозили новыми проверками

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в Telegram-канале обратил внимание на новый выпуск Ксении Собчак. Гостем программы стал скандальный бьюти-блогер Игорь Синяк, известный по паблику "ВПШ" и роликам о сплетнях.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

По мнению Бородина, в выпуске содержатся признаки пропаганды нетрадиционных ценностей. Он указал, что ведущая вывела в эфир "мужика в юбке"*, который рассуждает на тему своей гендерной принадлежности.

"Мажорка в своей вседозволенности окончательно потерялась и всерьёз считает, что ей-то можно выводить на экраны мужика в юбке, который рассуждает на тему "мужчина он или женщина", — и это, мол, не пропаганда нетрадиционных ценностей", — заявил Бородин.

Глава ФПБК уверен, что материал может заинтересовать Роскомнадзор. Он напомнил, что ведомство уже направляло претензии Собчак после похожего интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Тот выпуск позднее был удалён с платформ.

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ