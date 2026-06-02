Русская душа пугает джентльменов: две привычки свели с ума британского журналиста

Британский журналист Дэнни Армстронг, который уже давно живёт в России, в проекте "Мы и они" на Rutube поделился тем, к чему никак не может привыкнуть. Две особенности российского быта поставили его в тупик.
Первая — длинные новогодние праздники. Армстронг признался, что чуть не сошёл с ума, сидя дома во время каникул. Его особенно смущает, что старый год провожают, а новый — начинают с распития алкоголя.
"Я к новогодним праздникам никогда, наверно, не смогу привыкнуть. Потому что… Хорошо, один год закончился, новый начинается… А почему он начинается всегда с пьянки?" — задался вопросом журналист.
Вторая странность — домашние тапки. Армстронг отметил, что в Великобритании обувь в доме носят только пожилые люди. Для него же русская привычка ходить по квартире в тапках остаётся загадкой.
Ранее ведущий программы "Поедем, поедим!" на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди пошутил над русским словом "достопримечательность", назвав его "невозможным".
Как приготовить идеальный заливной пирог на сковороде за 35 минут. Проверенный рецепт кефирного теста с сырной начинкой от профессиональных пекарей.