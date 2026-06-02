Русская душа пугает джентльменов: две привычки свели с ума британского журналиста

Британский журналист Дэнни Армстронг, который уже давно живёт в России, в проекте "Мы и они" на Rutube поделился тем, к чему никак не может привыкнуть. Две особенности российского быта поставили его в тупик.

Дэнни Армстронг

Первая — длинные новогодние праздники. Армстронг признался, что чуть не сошёл с ума, сидя дома во время каникул. Его особенно смущает, что старый год провожают, а новый — начинают с распития алкоголя.

"Я к новогодним праздникам никогда, наверно, не смогу привыкнуть. Потому что… Хорошо, один год закончился, новый начинается… А почему он начинается всегда с пьянки?" — задался вопросом журналист.

Вторая странность — домашние тапки. Армстронг отметил, что в Великобритании обувь в доме носят только пожилые люди. Для него же русская привычка ходить по квартире в тапках остаётся загадкой.

