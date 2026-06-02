Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ

Шоу-бизнес

Шотландский стендап-комик Дэниел Слосс, известный по спешлам Netflix, стал гостем YouTube-подкаста резидента Comedy Club Данилы Поперечного*. В ходе разговора он поделился неожиданным наблюдением о России.

Дэниел Слосс
Фото: YouTube by канал "Данила Поперечный", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дэниел Слосс

Слосс рассказал, как во время одного из московских концертов спросил у зрителей, в каком классе они начинают изучать тему секса. В зале было шесть тысяч человек, и вместо ответа — смех.

"В России нет сексуального образования, а я этого не знал, пока не начал об этом говорить. <…> Думаю, что очень-очень важно, чтобы юноши и мальчики узнавали о месячных и яйцеклетках, о родах и обо всём таком", — заявил артист.

Слосс подчеркнул, что для него это стало настоящим открытием. Он считает, что отсутствие таких знаний у подростков — серьёзная проблема, которую необходимо решать.

Ранее ведущий программы "Поедем, поедим!" на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди пошутил над русским словом "достопримечательность", назвав его "невозможным" и заявив, что его язык отказывается его произносить:.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
