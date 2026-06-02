Медовый месяц без промедления: куда решила отправиться звезда "Папиных дочек" сразу же после свадьбы

Звезда ситкома "Папины дочки" Мирослава Карпович сообщила, что вышла замуж. И уже на этой неделе она вместе с супругом покидает Россию — пара отправится в свадебное путешествие во Францию. Актриса надеется в ближайшие дни быть в Париже.
Один из свадебных кадров спровоцировал слухи о беременности: Мирослава позировала в праздничном наряде, прикрывая живот рукой. Сама артистка не подтверждала догадки, зато рассказала о планах.
"Надюша, merci, merci, merci, завтра буду в Париже вспоминать всё, чему ты меня учила. Обнимаем всей семьей", — написала Карпович в ответ на поздравление Надин Юркевич.
Актриса также заверила любопытных поклонников, что её избранник не связан с миром кино. "Муж не артист!" — заявила она. А её партнёр по спектаклю "Мастер и Маргарита" Евгений Банифатов, которого фанаты давно "сосватали" Карпович, публично подтвердил, что жених — не он, и поздравил подругу: "Он отвоевал у этого мира самый крупный бриллиант!"
