Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей

Елена Товстик в День защиты детей опубликовала в личном блоге семейные снимки. Поклонники тут же раскритиковали её за то, что на фотографиях оказался и бывший муж Роман.
В трогательном посте многодетная мать написала о безграничной любви к шестерым детям, назвав их "своим сердцем, которое бьётся вне нас". Однако иллюстрировать пост она решила снимками, на которых запечатлён и её экс-супруг, с которым она рассталась несколько лет назад.
"Дети — это самое ценное, что есть в нашей жизни. Это наше продолжение. Наша любовь. Наше сердце, которое однажды начинает биться уже вне нас. Я мама шестерых детей, и каждый день они учат меня чему-то новому. Быть сильнее, терпеливее, добрее. Любить без условий и без границ", — поделилась Товстик.
Однако пользователей возмутило, что женщина продолжает хранить и выставлять напоказ снимки с экс-супругом. В комментариях написали: "К чему фото бывшего мужа снимать? Зачем так себя не ценить?", "Забудьте его. Бог ему судья. Живите своей жизнью".
Ранее Елена Товстик в своём блоге процитировала Уинстона Черчилля, заявив, что личностный кризис после развода пошёл ей на пользу.
Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.