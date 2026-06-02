Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологическая находка в Египте потрясла мир: погребальный ритуал скрывал унизительную деталь
Это просто за гранью приличия: Розамунд Пайк прервала финал спектакля ради одного замечания
Грандиозная бойня в Будапеште: Мадьяр переписывает законы ради свержения главы Венгрии
Машина не даст пьяному водителю рулить? Алкозамки столкнулись с неожиданной преградой
Садовое одиночество: отсутствие пары для популярного кустарника обрекло грядки на бесплодие
Секрет кошачьей брезгливости раскрыт: вот почему питомцы в панике убегают от воды
Турецкие отельеры взвинтили цены: 5 проверенных мест в Анталье спасли ситуацию для отдыхающих
Эпоха топливного рабства закончена: тяжелые внедорожники научились обходиться без дозаправок
Защита суставов в домашних условиях: эта четырехсекундная фаза спасет спину от боли

Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком

Шоу-бизнес

Многодетная мама и блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. На днях она приехала в клинику на шестой курс химиотерапии. Видео из больничной палаты опубликовал её брат Родион, который сопровождал сестру.

Валерия Чекалина
Фото: instagram by личный аккаунт Валерии Чекалиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина

На кадрах Валерия предстала в длинном парике. Она собирала вещи перед процедурой и выглядела бодрой, несмотря на тяжёлое лечение. Блогерша поблагодарила всех, кто за неё переживает.

"Главное — настрой! У меня сегодня шестая химия. Спасибо всем, кто молится, кто переживает. После шестой у меня будет ещё три курса. Дай Бог, всё пройдёт хорошо. Всех люблю!" — обратилась Чекалина к подписчикам.

Позже Лерчек показала саму процедуру: лекарство вводили через специальный порт, который помогает сохранить вены. Она также продемонстрировала синяки на руках, которые остаются после постоянных анализов крови. Блогерша призналась, что теряет вес и испытывает побочные эффекты, но не собирается сдаваться и намерена пройти все девять курсов до конца.

Ранее сын покойного рэпера Децла, 20-летний Антоний Киселёв, признался, что живёт на содержании у девушки, потому что недостаточно известен для больших гонораров, но слишком узнаваем для работы в сервисе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Последние материалы
Дорогой гаджет превратился в пустышку: владельцев популярных смартфонов лишили доступа к скоростям
Миллионы делают это при простуде зря: чем опасно раннее применение жаропонижающих средств
Вместо сильной команды — толпа бездельников: главная ошибка при наборе сотрудников
Красота, что убивает: смертельные растения, которые вы встречаете каждый день
Макрон нанес удар в спину: Израиль с позором выставили за дверь на глазах у всего мира
Люди стали дороже золота: кадровый голод в России спровоцировал резкий пересмотр бюджетов
Кабачков станет слишком много: этот июньский раствор ускоряет появление новых завязей
Тюмень захватывают вороны: что скрывается за ростом их популяции
Техника в России станет другой: летнее наступление брендов лишило покупателей привычного выбора
Организм начал молодеть на глазах: ученые нашли способ обратить вспять деградацию жизненно важных тканей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.