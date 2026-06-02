Девять капельниц, потеря веса и надежда: как проходит шестая химиотерапия Лерчек в борьбе с раком

Многодетная мама и блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. На днях она приехала в клинику на шестой курс химиотерапии. Видео из больничной палаты опубликовал её брат Родион, который сопровождал сестру.
На кадрах Валерия предстала в длинном парике. Она собирала вещи перед процедурой и выглядела бодрой, несмотря на тяжёлое лечение. Блогерша поблагодарила всех, кто за неё переживает.
"Главное — настрой! У меня сегодня шестая химия. Спасибо всем, кто молится, кто переживает. После шестой у меня будет ещё три курса. Дай Бог, всё пройдёт хорошо. Всех люблю!" — обратилась Чекалина к подписчикам.
Позже Лерчек показала саму процедуру: лекарство вводили через специальный порт, который помогает сохранить вены. Она также продемонстрировала синяки на руках, которые остаются после постоянных анализов крови. Блогерша призналась, что теряет вес и испытывает побочные эффекты, но не собирается сдаваться и намерена пройти все девять курсов до конца.
Ранее сын покойного рэпера Децла, 20-летний Антоний Киселёв, признался, что живёт на содержании у девушки, потому что недостаточно известен для больших гонораров, но слишком узнаваем для работы в сервисе.
Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.