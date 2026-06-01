Кружево, костюм и знакомство с экрана: сын Михаила Круга женился на девушке из "Давай поженимся!"

Сын легендарного исполнителя шансона Михаила Круга, 24-летний Александр Круг, сыграл долгожданную свадьбу. Торжество состоялось 31 мая в ресторане в кругу родных и близких. Избранница певца — Ульяна Сытинова, с которой он познакомился в декабре 2024 года на программе "Давай поженимся!".

Александр Круг и Ульяна Круг

Для церемонии невеста выбрала белое кружевное платье с открытой спиной. Александр предпочёл классический чёрный костюм и белую рубашку. Молодожёны обменялись кольцами и поцеловались под аплодисменты гостей. Присутствующие хором объявили их мужем и женой.

"Теперь наша семья начинается. Начинается род Кругов! И начинается он именно с нас!" — заявил Александр.

Девушка взяла фамилию мужа, и теперь её зовут Ульяна Круг. Музыкант пообещал, что о них ещё много услышат. Предложение руки и сердца он сделал ещё в июне прошлого года во время отдыха в Таиланде. Мама Александра, звезда шансона Ирина Круг, призналась, что довольна выбором сына, ведь он сильно страдал от одиночества.

