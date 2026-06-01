Мировая поп-дива официально вышла замуж: впереди роскошное торжество под сицилийским небом

Популярная певица Дуа Липа и британский актёр Каллум Тёрнер, известный по сериалу "Война и мир" и фильму "Фантастические твари", официально поженились. Церемония прошла в Лондоне, где пара обменялась клятвами в кругу близких.

Для торжества 30-летняя исполнительница отказалась от традиционного свадебного платья. Она появилась перед гостями в стильном белом костюме с приталенным блейзером и юбкой-карандаш. Образ дополнила изящная шляпа и туфли на каблуке. 36-летний жених выбрал костюм насыщенного синего цвета.

"Влюблённые сияли, когда вышли в свет к гостям уже в новом официальном статусе", — отмечают очевидцы.

На этом сюрпризы не закончились. Дуа и Каллум решили не ограничиваться тихой росписью. Уже на следующей неделе они проведут масштабную свадебную вечеринку на Сицилии, которая продлится с четверга по субботу. Трёхдневное торжество состоится на вилле Вальгуарнера XVII века. Среди приглашённых — Элтон Джон, Донателла Версаче и Симон Порт Жакмюс.