Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы делаете это каждый день: главные ошибки, мешающие похудению в области талии
Его готовят прямо в тарелке за 20 минут: рецепт оригинального бананово-шоколадного мусса-торта
Привычный кафель больше не эталон: какие бюджетные материалы превратят вашу ванную в конфетку
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Вторая жизнь советских украшений: почему украшения из СССР снова стали главным модным акцентом
Музыкальная школа стала суровым фильтром: детство Сергея Жукова предопределило его карьеру
Как поднять с земли многотысячный штраф: туристов предупредили о запрете вывоза камней и ракушек из Египта
Минимум калорий — максимум пользы: как правильно включить орехи в свой рацион
Приклейте пупок к позвоночнику: хитрая манипуляция со статикой меняет силуэт за одну неделю

Честный жест, а не обман: почему Фёдор Смолов настоял на брачном контракте с женой

Шоу-бизнес

Нападающий сборной России и экс-игрок "Динамо" Фёдор Смолов впервые откровенно высказался о семейном договоре. Футболист женат на диджее Карине Истоминой с лета 2013 года, у пары растёт двухлетняя дочь Лора. Ещё до свадьбы они подписали брачный контракт.

Фёдор Смолов
Фото: сommons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фёдор Смолов

По словам Смолова, он придерживается патриархальных взглядов. Мужчина должен отвечать за благосостояние семьи, но и получить эмоциональную поддержку от жены тоже важно.

"Я взглядов патриархальных. Для меня важно, чтобы была за мужем, то есть ответственность больше за благосостояние на стороне супруга, да при этом, сопли тоже было бы неплохо, чтобы кто-то вытер в какой-то момент", — пояснил Смолов.

Спортсмен подчеркнул, что женился уже в сознательном возрасте, когда успел накопить капитал. Брачный договор, по его мнению, — не попытка обезопасить деньги, а признак честных и равноправных отношений. Он считает, что лучше заключить контракт открыто, чем оформлять дарственные на родителей втихую.

"Если ваши отношения равноценные, полноправные и оба человека чем-то занимаются. Мне кажется, это такой честный жест", — объяснил футболист.

Ранее актриса Сьюки Уотерхаус в интервью Variety призналась, что после рождения дочери их с Робертом Паттинсоном отношения вышли на новый уровень. Пара пережила сложный послеродовой период, гормональные качели и страх, но это их только сплотило.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Садоводство, цветоводство
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Лаборатория в банке: пошаговый метод приготовления хлебного кваса за 16 часов у вас дома
Еда и рецепты
Лаборатория в банке: пошаговый метод приготовления хлебного кваса за 16 часов у вас дома
Популярное
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли

Крупнейший представитель чешуйчатых в лесах Азии демонстрирует удивительные инженерные способности при строительстве гнезд и специфический рацион питания.

Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Ваше тело скажет спасибо: как избавиться от боли в шее и ногах без спортзала
Кладбище из 800 кораблей: почему самый опасный в мире морской путь невозможно обойти
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Кусты огурцов стали вялыми? Отпоите их молоком: народная хитрость вернёт растениям бурное цветение
Последние материалы
Вы делаете это каждый день: главные ошибки, мешающие похудению в области талии
Его готовят прямо в тарелке за 20 минут: рецепт оригинального бананово-шоколадного мусса-торта
Привычный кафель больше не эталон: какие бюджетные материалы превратят вашу ванную в конфетку
Честный жест, а не обман: почему Фёдор Смолов настоял на брачном контракте с женой
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Вторая жизнь советских украшений: почему украшения из СССР снова стали главным модным акцентом
Музыкальная школа стала суровым фильтром: детство Сергея Жукова предопределило его карьеру
Как поднять с земли многотысячный штраф: туристов предупредили о запрете вывоза камней и ракушек из Египта
Минимум калорий — максимум пользы: как правильно включить орехи в свой рацион
Приклейте пупок к позвоночнику: хитрая манипуляция со статикой меняет силуэт за одну неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.