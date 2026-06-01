Честный жест, а не обман: почему Фёдор Смолов настоял на брачном контракте с женой

Нападающий сборной России и экс-игрок "Динамо" Фёдор Смолов впервые откровенно высказался о семейном договоре. Футболист женат на диджее Карине Истоминой с лета 2013 года, у пары растёт двухлетняя дочь Лора. Ещё до свадьбы они подписали брачный контракт.

По словам Смолова, он придерживается патриархальных взглядов. Мужчина должен отвечать за благосостояние семьи, но и получить эмоциональную поддержку от жены тоже важно.

"Я взглядов патриархальных. Для меня важно, чтобы была за мужем, то есть ответственность больше за благосостояние на стороне супруга, да при этом, сопли тоже было бы неплохо, чтобы кто-то вытер в какой-то момент", — пояснил Смолов.

Спортсмен подчеркнул, что женился уже в сознательном возрасте, когда успел накопить капитал. Брачный договор, по его мнению, — не попытка обезопасить деньги, а признак честных и равноправных отношений. Он считает, что лучше заключить контракт открыто, чем оформлять дарственные на родителей втихую.

"Если ваши отношения равноценные, полноправные и оба человека чем-то занимаются. Мне кажется, это такой честный жест", — объяснил футболист.

