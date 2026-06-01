Музыкальная школа стала суровым фильтром: детство Сергея Жукова предопределило его карьеру

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков стал гостем программы "Привет, Андрей!", выпуск которой посвятили 30-летию одного из самых популярных музыкальных коллективов страны. В эфире артист не только вспомнил яркие моменты карьеры, но и рассказал о самых близких людях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Жуков

Поддержать музыканта в студию пришла его мама Лилия Наильевна, которая более 50 лет проработала преподавателем в музыкальной школе. Именно там начинался творческий путь будущей звезды. По словам Жукова, поблажек ему не делали — наоборот, требования к сыну педагога были даже строже, чем к другим ученикам.

Участником программы стал и брат артиста Михаил Жуков. Он давно занимается музыкой и не раз работал с Сергеем над созданием песен. Многие композиции "Руки Вверх!" появились благодаря их совместному творчеству, хотя имя Михаила редко фигурировало в официальных титрах.

Особенно тепло певец говорил о своей дочери Нике, которая сегодня делает первые шаги в кино и музыкальной индустрии. Сергей признался, что с большим интересом следит за её успехами и испытывает искреннюю гордость за наследницу.

Ранее американская певица Тейлор Свифт растрогала миллионы поклонников, подарив гитару с автографом восьмилетней девочке Мэдлин, которая вместе с соседом исполнила её хит "Love Story" на вирусном видео.