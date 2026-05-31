Сцена лечит, но сердце не молчит: Лариса Долина публично призналась в романе после долгих лет молчания

Народная артистка России Лариса Долина, которая недавно перенесла операцию на позвоночнике и пережила громкий скандал с квартирой, приоткрыла завесу над личной жизнью, о которой обычно предпочитает не распространяться.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концерт в СПб на Дворцовой в День Победы 2019 Лариса Долина

Она призналась, что её сердце занято. При этом Долина уточнила: чувства у неё не юношеские, а взрослые, осознанные. Однако интригу артистка поддерживать не стала и никаких подробностей об избраннике не раскрыла. Ранее она не раз говорила, что не планирует выходить замуж и счастлива в одиночестве.

"Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина", — поделилась Долина, чьи слова приводит Rocket Mag.

Певица также порассуждала о здоровье. После операции ей пока тяжело, но лучший способ справиться с недомоганием, по её словам, — выйти на сцену. Профессия помогает забыть о физической боли.

"Пока тяжело. Но профессия такая вещь: если ты полностью погружён, то забываешь о физическом недомогании. Сцена лечит", — заявила исполнительница.

Ранее Лариса Долина призналась, что мечтает снять байопик о своей жизни и уже ведёт переговоры. Артистка, пережившая громкий скандал с квартирой и выселение, считает, что её история достойна экранизации.