Спор вокруг одного лица: что Симона Юнусова ответила тем, кто нашёл её черты в лице девушки Тимати

Мама известного рэпера Тимати, Симона Юнусова, пообщалась с подписчиками в личном блоге и ответила на множество вопросов о семье сына. Одной из главных тем стала возлюбленная музыканта — Валентина Иванова.

Некоторые поклонники находят внешнее сходство между Симоной и Валентиной. Юнусову попросили прокомментировать эти сравнения. Однако мать артиста призналась, что сама такого сходства не замечает, и предпочла сделать комплимент избраннице сына.

"Я этого не вижу, Валя красавица", — коротко ответила Симона.

Поклонники восприняли эти слова как очередное подтверждение тёплых отношений между ней и невестой Тимати. Ранее подписчики не раз отмечали, что Симона довольно хорошо отзывается о Валентине и поддерживает её в социальных сетях.

