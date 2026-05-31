Остался только один: кого из участников The Beatles Пол Маккартни назвал своим любимчиком сейчас

Шоу-бизнес

Легендарный музыкант Пол Маккартни стал гостем популярного шоу Chicken Shop Date. В ходе беседы ведущая поинтересовалась, кто из участников The Beatles является его самым любимым. Маккартни не стал уклоняться от ответа.

Пол Маккартни
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пол Маккартни

Он напомнил, что из легендарной четвёрки в живых осталось только двое — он сам и Ринго Старр. И выбор, по его словам, очевиден.

"Любимый "битл"? Ну, остался только один. Теперь это Ринго. Думаю, во времена The Beatles мы все равнялись на Джона [Леннона]", — сказал Маккартни.

При этом он подчеркнул, что в годы активной деятельности группы главным ориентиром для всех был Джон Леннон. Хотя официального лидера в группе не существовало, Леннон был самым остроумным и приятным в общении, и все признавали его влияние.

Ранее Пол Маккартни иронично заметил, что в молодости был симпатичнее Пола Мескала — актёра, которому предстоит сыграть его в байопике о The Beatles. При этом музыкант назвал Мескала "очень милым".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
