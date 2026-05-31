Мировой рекорд с привкусом фальши: Канье Уэст в Стамбуле предъявил права на историческое достижение

Рэпер Канье Уэст выступил в Стамбуле 30 мая и сразу же окрестил событие историческим. По его словам, на шоу пришли 118 тысяч зрителей, и это якобы самое массовое платное стадионное выступление за всю историю.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

"Мы только что сделали самое большое платное стадионное шоу в истории", — заявил музыкант со сцены.

Однако эксперты и любители музыки быстро нашли контраргумент. Ещё в 1991 году норвежская группа a-ha собрала на фестивале Rock in Rio около 198 тысяч зрителей. Таким образом, рекорд Уэста выглядит как минимум спорным.

Тем не менее рэпер продолжает мировой тур. Следующая остановка — Тбилиси, где 12 июня на "Динамо-Арене" имени Бориса Пайчадзе он представит шоу в рамках тура Ye Live Concert. Сцена выполнена в виде вращающейся полусферы, напоминающей Землю.

Гастроли Канье сопровождаются скандалами. Концерты отменили в Швейцарии, Польше, Франции и Индии. В Великобритании МВД запретило рэперу въезд, заявив, что его присутствие не соответствует "общественному благу", после чего организаторы Wireless Festival отменили выступление.