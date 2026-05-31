Горькая расплата за слабости: серьёзный сбой организма заставил Пьеху выбрать трезвость навсегда

Певец Стас Пьеха поделился с поклонниками важной личной датой: 11 лет назад он принял решение навсегда отказаться от наркотиков. Сегодня артист ведёт осознанную жизнь, строит отношения и даже владеет собственным реабилитационным центром. Однако путь к этому был тернист.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пьеха признался, что в 2015 году во время гастролей ему внезапно стало очень плохо. Врачи диагностировали критически высокое давление и заподозрили инфаркт. В тот момент артист всерьёз испугался за свою жизнь.

"Я до сих пор помню тот страшный день, когда я думал, что умру… Мне резко стало очень плохо. Врачи диагностировали инфаркт, невероятно высокое давление", — вспоминал певец.

По словам Пьехи, именно этот эпизод стал переломным. Он понял, что второй инфаркт может оказаться обширным и не оставить шансов. С тех пор артист не употребляет наркотики и открыто говорит о своём опыте, считая этот этап одним из самых важных в жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
