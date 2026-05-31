Пока не зарыдала, нас не пускали: почему Ида Галич после концертов в Европе перестала ругать Россию

Блогерша Ида Галич поделилась неожиданным выводом после посещения нескольких крупных зарубежных концертов. Поводом для размышлений стал недавний концерт Канье Уэста в Стамбуле, куда, по её словам, многие не смогли попасть из-за организационных сбоев.

Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

Галич вспомнила и собственный негативный опыт. На концерте Бейонсе в Испании произошла путаница с билетами: кто-то прошёл по её документам, и охрана долго не пускала блогершу и её компанию на стадион.

"Кто-то прошёл по нашим билетам, и мы не смогли доказать, что это наши места. И пока я не зарыдала, нас вообще не пускали", — поделилась она.

Также Галич привела пример с концертом Depeche Mode в Берлине, где едва не разгорелся скандал из-за отсутствия входных браслетов. Блогерша призналась, что раньше часто критиковала организацию мероприятий в России, но теперь убедилась: даже на мировых шоу случаются серьёзные сбои.

"Вот сейчас я убеждаюсь, что можно попасть на таких баранов, которые не справляются с потоком билетов, которые продают", — отметила она.

