Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Море, история и экотропы: 8 вариантов для спокойного и насыщенного отдыха в начале лета
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие

Коллаборация вместо солиста: какую неожиданную идею Запашный предложил для "Интервидения"

Шоу-бизнес

Народный артист РФ Эдгард Запашный, известный дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка, в беседе с ТАСС поделился своим видением того, кто должен представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Саудовской Аравии. По его мнению, вместо одного солиста лучше отправить коллаборацию.

Эдгард Запашный
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Greatcircus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эдгард Запашный

Запашный предложил объединить двух или трёх исполнителей, которые будут петь на разных языках. В качестве примера он привёл Сергея Лазарева с его отличным английским, Диму Билана на русском и кого-то из молодой гвардии.

"Я бы сделал коллаборацию из нескольких артистов, 2-3 бы объединил, чтобы спели сразу на нескольких языках. Например, один на английском — у Серёжи Лазарева великолепный английский язык. Второй — на русском, в духе Димы Билана, а третьего — кого-то из молодой гвардии взял бы. Вот такой бы номер бы я сделал", — сказал собеседник агентства.

По словам Запашного, в России много достойных артистов, в том числе молодых, которые только недавно обрели популярность. Он уверен, что такая коллаборация могла бы произвести яркое впечатление на международной арене.

Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, находясь в Москве, посетил концерт певицы Жасмин. Хоккеист терпеливо отстоял очередь с цветами, чтобы вручить букет артистке, и назвал её "вообще красавицей".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Недвижимость
Налет слезает пластами: дешевое средство возвращает сантехнике заводской блеск за час
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Последние материалы
Минус сутулость за 3 минуты: три утренних упражнения, которые расправят плечи
Жизнь в городе больше не радует: Эвелина Блёданс сменила гламур на тяжёлый труд в Крыму
Фитнес-ловушка: почему идеальные тренировки из соцсетей могут быть вредны именно вам
Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва
Играть на бирже не нужно: как накопить на достойную старость, не рискуя всем
Пить или не пить? От чего на самом деле зависит ваш личный объем воды
Семья больше не может тянуть: наследница Валентины Талызиной решилась на болезненный шаг
Собаки и ночное освещение: нужно ли освещение питомцу в ваше отсутствие
Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры
Хватит тратить время в зале: простая схема тренировок, которая реально растит мышцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.