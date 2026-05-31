Коллаборация вместо солиста: какую неожиданную идею Запашный предложил для "Интервидения"

Народный артист РФ Эдгард Запашный, известный дрессировщик и генеральный директор Большого Московского цирка, в беседе с ТАСС поделился своим видением того, кто должен представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Саудовской Аравии. По его мнению, вместо одного солиста лучше отправить коллаборацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Greatcircus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эдгард Запашный

Запашный предложил объединить двух или трёх исполнителей, которые будут петь на разных языках. В качестве примера он привёл Сергея Лазарева с его отличным английским, Диму Билана на русском и кого-то из молодой гвардии.

"Я бы сделал коллаборацию из нескольких артистов, 2-3 бы объединил, чтобы спели сразу на нескольких языках. Например, один на английском — у Серёжи Лазарева великолепный английский язык. Второй — на русском, в духе Димы Билана, а третьего — кого-то из молодой гвардии взял бы. Вот такой бы номер бы я сделал", — сказал собеседник агентства.

По словам Запашного, в России много достойных артистов, в том числе молодых, которые только недавно обрели популярность. Он уверен, что такая коллаборация могла бы произвести яркое впечатление на международной арене.

Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, находясь в Москве, посетил концерт певицы Жасмин. Хоккеист терпеливо отстоял очередь с цветами, чтобы вручить букет артистке, и назвал её "вообще красавицей".