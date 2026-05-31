Цифра на весах вместо бриллиантов: каким необычным подарком порадовала себя Наташа Королёва

Наташа Королёва в честь своего 53-летия похвасталась не подарками и цветами, а собственным преображением. Певица сообщила, что встретила новый год жизни в отличной форме — ей удалось сбросить 5 килограммов.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Праздничное видео артистка опубликовала в соцсетях: на кадрах мужчина выходит из машины с большим подарком и воздушными шарами, затем направляется в гримёрку. Сама именинница позирует рядом с тортом и задувает свечи.

"Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус 5 кг! С лёгкостью бабочки впорхнула в свои 53!" — сообщила Королёва.

Наталья не раз подчёркивала, что за поддержку и мотивацию благодарна своему мужу Сергею Глушко (Тарзану). Однако некоторые поклонники раскритиковали супруга, посчитав, что тема похудения жены слишком активно обсуждается публично.

Сам Сергей в день рождения опубликовал трогательное видео с тёплыми словами: "Любовь моя! Будь счастлива! Спасибо, что ты есть!"

