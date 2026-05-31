Семья оказалась в реальной опасности: одержимость фаната вынудила клан Кардашьян пойти на крайние меры

Матриарх семейства Кардашьян-Дженнер Крис вместе со своими знаменитыми дочерями — Кайли, Ким и другими — обратилась в суд с просьбой о защите от 55-летнего жителя Колорадо Кайла Роберта ДеУика. Информацию об этом опубликовал TMZ.
По данным издания, мужчина уже несколько лет преследует семью. Он одержим младшей дочерью Крис — 28-летней Кайли Дженнер. В заявлении говорится, что ДеУик пытался проникнуть в её дом, настойчиво добивался личной встречи и даже заявлял, будто Кайли "подталкивает" его к тому, чтобы он сделал ей предложение.
В 2024 году сталкер уже подавал иск против Крис Дженнер, утверждая, что её семья следит за ним. В последнее время он активизировался: связывался с риелторами, осматривал дома по соседству с владениями звёзд и пытался заговаривать с их соседями.
Судья временно удовлетворил просьбу семейства и обязал ДеУика держаться на расстоянии не менее 90 метров от Крис, Кайли и других родственников.
Ранее сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 23-летний Мэддокс, подал документы на официальную смену имени, отказавшись от фамилии отца. Он хочет называться Мэддокс Чиван Джоли, окончательно дистанцируясь от знаменитого родителя.
