Семейный отпуск в горах: почему поклонники решили, что Клава Кока и Дима Масленников вот-вот поженятся

Певица Клава Кока, которая в апреле 2026 года объявила о помолвке с телеведущим Димой Масленниковым, теперь почти не скрывает личную жизнь. В этот раз артистка отправилась в отпуск в Киргизию, взяв с собой не только жениха, но и родителей, а также других близких людей. Фотоотчёт из путешествия она выложила в соцсетях.

Фото: Telegram by Telegram-канал Димы Масленникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Масленников и Клава Кока

На снимках — прогулки по историческим переулкам, уютные рестораны и красивые горные пейзажи. Клава подписала карусель коротко: "Там, где начинается лето".

"Клава, ты невероятно светлый человек! От этих фото веет таким теплом и уютом, что сразу поднимается настроение", — написали поклонники в комментариях.

Многие фанаты тут же предположили, что семейная поездка — не просто отдых, а предвестник скорой свадьбы. В Сети уже ходят слухи, что пара могла тайно обручиться ещё во время поездки в Париж. Именно там, кстати, Масленников когда-то хотел признаться Клаве в любви, но не решился — помешала кража телефона и растерянность.

Сами молодые пока не комментируют догадки поклонников и не анонсируют свадебные планы.

Ранее 29-летняя актриса Зендея в интервью Elle уклонилась от подтверждения слухов о браке с Томом Холландом. На прямой вопрос журналиста она ответила: "Нет, я не буду это делать. Они вечно что-то выискивают".