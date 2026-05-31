Молодёжь больше не слушает классику: Долина увидела смену музыкальных приоритетов в России

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина, выступая в рамках гольф-турнира Golf Cup от Radio Monte Carlo, поделилась с ТАСС наблюдениями о том, какая музыка сейчас в фаворе у молодого поколения. По мнению певицы, последние годы безоговорочное лидерство захватил рэп, причём часто в симбиозе с танцевальными ритмами.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лариса Долина

Долина также обратила внимание на ещё одну устойчивую тенденцию: коллаборации между совсем юными исполнителями и уже состоявшимися звёздами. Такие дуэты, по её словам, особенно востребованы у публики.

"Сейчас это [популярный жанр] рэп в содружестве с какой-то дискотечной историей. Причём очень актуально, когда совсем-совсем молодой артист или артистка поет с уже состоявшимся взрослым музыкантом. Это тоже популярно", — отметила она.

При этом певица подчеркнула, что не отвергает ни одно направление. Все жанры имеют право на жизнь, если они творчески интересны и находят отклик у слушателя.

Ранее певица Тейлор Свифт растрогала миллионы поклонников, подарив гитару с автографом восьмилетней девочке Мэдлин, которая вместе с соседом исполнила её хит "Love Story" на вирусном видео.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
