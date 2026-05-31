Тело просто отказывается меняться: жена Павла Мамаева столкнулась с проблемой, которой завидуют все

Многодетная мать и блогерша Надежда Санько, супруга известного футболиста Павла Мамаева, поделилась необычной проблемой. Опубликовав фото с весов, где засветились цифры 50 килограммов 850 граммов, она призналась, что совсем не рада такому результату.

Фото: Социальные сети by Надежда Санько, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Мамаев и Надежда Санько

Женщина, которая воспитывает троих сыновей, регулярно занимается спортом и после родов сохранила стройную фигуру. Но сейчас её цель — не похудеть, а набрать вес. Проблема в том, что при этом она не придерживается диет и даже ест на ночь.

"Не знаю, как удержать вес. Я ем на ночь, ем сладкое, мучное и что хочу. А вес всё равно становится "юным". Мой обычный вес всегда был 49,5-51 кг. А я уже так не хочу. Мне в 52 было очень хорошо, но, видимо, тело считает иначе", — поделилась Санько.

Блогерша мечтает хотя бы немного прибавить, но организм, кажется, сопротивляется. Подписчики, привыкшие к жалобам на лишний вес, были удивлены такой "проблемой".

