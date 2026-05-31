Слишком роскошно для двоих: Дуа Липа пересмотрела планы на свадьбу и пригласила всех звёзд

Одна из самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса — 30-летняя певица Дуа Липа и 36-летний британский актёр Каллум Тёрнер — готовится официально оформить отношения. По информации издания The Sun, церемония состоится уже на следующей неделе. Изначально влюблённые планировали интимное торжество в кругу самых близких, но со временем планы изменились.
Теперь это будет масштабное трёхдневное событие в итальянском Палермо. Гости начнут съезжаться в ближайший четверг. В списке приглашённых — друзья певицы из музыкальной индустрии, включая Чарли XCX, Туве Лу и легендарного Элтона Джона, который ранее работал с Дуа Липой над хитом Cold Heart.
"Первоначальный план состоял в интимной свадьбе, но теперь это будет масштабное, роскошное событие на три дня. Они арендовали несколько огромных пространств для многолюдной феерии, но точные детали хранятся в тайне из-за соображений безопасности", — рассказал источник из окружения пары.
Роман Дуа Липы и Каллума Тёрнера начался в 2024 году, хотя их пути едва не пересеклись ещё в 2014 году в лондонском ресторане, где певица тогда работала официанткой.
