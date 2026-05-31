Слишком роскошно для двоих: Дуа Липа пересмотрела планы на свадьбу и пригласила всех звёзд

Одна из самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса — 30-летняя певица Дуа Липа и 36-летний британский актёр Каллум Тёрнер — готовится официально оформить отношения. По информации издания The Sun, церемония состоится уже на следующей неделе. Изначально влюблённые планировали интимное торжество в кругу самых близких, но со временем планы изменились.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дуа Липа

Теперь это будет масштабное трёхдневное событие в итальянском Палермо. Гости начнут съезжаться в ближайший четверг. В списке приглашённых — друзья певицы из музыкальной индустрии, включая Чарли XCX, Туве Лу и легендарного Элтона Джона, который ранее работал с Дуа Липой над хитом Cold Heart.

"Первоначальный план состоял в интимной свадьбе, но теперь это будет масштабное, роскошное событие на три дня. Они арендовали несколько огромных пространств для многолюдной феерии, но точные детали хранятся в тайне из-за соображений безопасности", — рассказал источник из окружения пары.

Роман Дуа Липы и Каллума Тёрнера начался в 2024 году, хотя их пути едва не пересеклись ещё в 2014 году в лондонском ресторане, где певица тогда работала официанткой.

Ранее 20-летний Антоний Киселёв, сын покойного рэпера Децла, признался, что пока не может похвастаться финансовой самостоятельностью и живёт на содержании у возлюбленной.