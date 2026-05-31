Ни копейки в кармане: сын Децла признался в полной зависимости от своей девушки

20-летний Антоний Киселёв, сын покойного исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого), стал гостем программы "Ты не поверишь!". Молодой человек откровенно рассказал о своём финансовом положении. Несмотря на то что он серьёзно занимается музыкой и самосовершенствованием, похвастаться самостоятельностью ему пока нечем.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Децл

По словам Антония, он фактически находится на содержании у своей возлюбленной. Причина — парадоксальная ситуация с узнаваемостью. Обычную работу, например в сервисе, он уже не может себе позволить, а больших гонораров как у звезды у него пока нет.

"Я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить в метро, но достаточно известный, чтобы не работать в сервисе", — пожаловался Антоний.

Молодой человек считает, что его положение — это своеобразная ловушка. Он вынужден ждать музыкального успеха, а пока полагается на поддержку близких.

