Звезда НХЛ в очереди за букетом: чем закончился визит Овечкина на концерт Жасмин в Москве

Шоу-бизнес

Заслуженный мастер спорта и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, находясь в Москве, посетил сольный концерт певицы Жасмин. После выступления разгорячённые зрители ринулись к сцене с букетами, образовав настоящую пробку. В этой толпе затесался и знаменитый спортсмен.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
По информации "МК", Овечкину пришлось простоять в очереди несколько минут, прежде чем он смог вручить цветы артистке. Одна из зрительниц засвидетельствовала этот необычный инцидент.

"Вот это курьёз. Чего-чего, а Овечкина с цветами в очереди на концерте Жасмин увидеть не ожидала", — поделилась женщина.

Сам хоккеист не стал роптать и с улыбкой прокомментировал ожидание. Он назвал певицу "вообще красавицей" и спокойно выждал свою очередь.

Ранее певица Анна Седокова рассказала в социальных сетях, что её "максимально унизили" на концерте Любови Успенской. По словам артистки, неизвестный мужчина прогнал её со сцены, заявив, что она не смеет там находиться. Седокова пообещала больше никогда не приходить в это заведение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
