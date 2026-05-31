Звезда НХЛ в очереди за букетом: чем закончился визит Овечкина на концерт Жасмин в Москве

Заслуженный мастер спорта и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, находясь в Москве, посетил сольный концерт певицы Жасмин. После выступления разгорячённые зрители ринулись к сцене с букетами, образовав настоящую пробку. В этой толпе затесался и знаменитый спортсмен.

Александр Овечкин

По информации "МК", Овечкину пришлось простоять в очереди несколько минут, прежде чем он смог вручить цветы артистке. Одна из зрительниц засвидетельствовала этот необычный инцидент.

"Вот это курьёз. Чего-чего, а Овечкина с цветами в очереди на концерте Жасмин увидеть не ожидала", — поделилась женщина.

Сам хоккеист не стал роптать и с улыбкой прокомментировал ожидание. Он назвал певицу "вообще красавицей" и спокойно выждал свою очередь.

