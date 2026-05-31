Мерзкие интервью и жажда наживы: дочь Даны Борисовой раскрыла истинное лицо своего экс-возлюбленного

18-летняя Полина Борисова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, публично оскорбила своего бывшего возлюбленного Артура Якобсона. Пара рассталась в январе после того, как девушка узнала об измене. Сейчас Полина называет эти отношения "страшным сном".
Всё началось, когда Полине исполнилось 18. Артур, который старше её ровно вдвое, ждал её совершеннолетия, чтобы начать отношения. Сама девушка признаётся: она никогда не любила его, а просто хотела вырваться из-под опеки матери.
"Вы видели его фотку? Он ни в чьём вкусе. Я очень жалею об этих отношениях, — делится Полина. — Конечно, мама была против, потому что это в целом ненормальная история, когда такая разница в возрасте и когда мне только восемнадцать исполнилось".
По словам Борисовой, Якобсон использовал её имя для пиара: требовал приглашений на светские мероприятия, до утра читал статьи о себе и пытался торговаться с "Пусть говорят" из-за гонораров. После расставания он начал давать "мерзкие интервью", заявляя, что Полина заслуживает побоев. Девушка и её мать договорились молчать два месяца, но теперь дочь решила всё рассказать.
