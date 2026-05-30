Лицо как лотерея: какой риск остановил Викторию Боню перед визитом к пластическому хирургу

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, которая не раз становилась героиней обсуждений о пластических операциях, вновь высказалась на эту тему. Однако теперь она не демонстрировала очередное преображение, а поделилась сокровенным страхом.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

По информации "МК", звезда раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но пока не готова решиться. Боня подчеркнула, что подобное вмешательство — серьёзный шаг. Результат может оказаться не только неудачным, но и откровенно уродующим. Поэтому она будет долго взвешивать, прежде чем лечь под нож.

"Это такая серьёзная операция, которая может и изуродовать. Я ещё буду думать, стану ли когда-нибудь это делать", — поделилась опасениями Виктория.

Кроме того, звезда опровергла слухи о том, что она "отрезала себе нос". Поводом для домыслов стал сильный отёк после коррекции "лисьих глаз". Многие поклонники приняли припухлость за изменение формы носа. Боня заверила, что не трогала его — он у неё "свой, родной".

