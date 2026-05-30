Бумажный самолётик перелетел забор: неожиданный жест Тейлор Свифт перевернул жизнь ребёнка

Американская певица Тейлор Свифт, известная своей любовью к трогательным историям, не смогла пройти мимо вирусного ролика с участием восьмилетней девочки.

Фото: Flickr by Eva Rinaldi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

В апреле маленькая Мэдлин бросила бумажный самолётик через забор соседу — 26-летнему музыканту Итану Хейсу, который репетировал на улице. В записке она попросила его сыграть песню Тейлор Свифт.

Итан Хейс исполнил хит "Love Story" 2008 года, а Мэдлин подпевала ему из окна. Мать девочки сняла видео и выложила в TikTok, где оно набрало почти 4 миллиона просмотров. В конце концов ролик увидела и сама Свифт.

"Я так сильно улыбалась! Посылаю тебе твою собственную гитару на случай, если ты когда-нибудь тоже захочешь научиться играть!" — написала певица в рукописном письме.

Обладательница "Грэмми" отправила гитары с автографами и Мэдлин, и Хейсу. Девочка пришла в восторг от неожиданного подарка.

