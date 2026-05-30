Гардероб улетает за копейки: судебные тяжбы вынудили Лерчек расстаться с любимыми вещами

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которая сейчас находится в эпицентре скандалов и судебных разбирательств, решила избавиться от части своего гардероба. Организованная распродажа привлекла внимание поклонников: среди лотов были как простые вещи масс-маркета, так и эффектные наряды с перьями, а также брендовые аксессуары.

Сама Чекалина на мероприятии не появилась. Вместо неё гостей встречал брат Родион. По данным СМИ, самой дорогой позицией стала сумка стоимостью около 80 тысяч рублей.

"На наиболее дорогие позиции спрос оказался сдержанным, однако в целом распродажа вызвала интерес у поклонников блогерши", — отмечают очевидцы.

При этом многие пришли скорее из любопытства, чем за покупками. Тем не менее организаторы остались довольны ажиотажем.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, переживший рак кишечника, жёстко раскритиковал Лерчек, у которой диагностирована четвёртая стадия рака желудка. Он назвал происходящее вокруг неё "цирковым шоу" и посоветовал не превращать болезнь в спектакль.