25 лет, эйфория победы и спонтанное предложение: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой

Певец Дима Билан, который обычно скрывает личную жизнь, в шоу "Натальная карта" впервые подробно высказался о романе с моделью Еленой Кулецкой.
Их отношения в конце нулевых активно обсуждались в прессе, а после победы Билана на "Евровидении-2008" появились слухи о скорой свадьбе. Сам артист якобы сделал предложение. Теперь он объяснил, что это было не так.
По словам Билана, ему тогда было 25 лет, и на него внезапно свалилась колоссальная ответственность. Слова о женитьбе вырвались спонтанно, под влиянием эмоций. Журналисты подхватили и раздули заголовки, но на самом деле певец не был готов к браку и ничего не обещал Елене.
"Парню 25 лет. На него свалилась колоссальная ответственность. Это был искренний, настоящий импульс. Сказано было в запале, между прочим, а журналисты выхватили и сделали заголовки", — признался Билан.
При этом артист до сих пор тепло отзывается о бывшей возлюбленной, называя её "исключительной" и "уникальной". Он не жалеет о прошлом, но считает, что тогда был не готов к созданию семьи.
