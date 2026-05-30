Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущие неликвиды: от покупки каких кроссоверов сейчас отказываются в России
Яркий, легкий и полезный: рецепт идеального свекольника, который освежает лучше любого лимонада
Тишина вместо громких заголовков: почему Кендалл Дженнер скрывает роман с Джейкобом Элорди
Гардероб улетает за копейки: судебные тяжбы вынудили Лерчек расстаться с любимыми вещами
Ормузский пролив превратился в пороховую бочку: события в акватории обрушили планы крупных инвесторов
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
С чем носить серые туфли? 5 причин, почему эта обувь должна стать вашей любимой
Дебилы считают меня дебилом: почему Виталий Гогунский навсегда перестал спорить с хейтерами
Заготовка ягод на зиму перестала быть скучным делом: как сварить дома настоящую клубничную "Фанту"

25 лет, эйфория победы и спонтанное предложение: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой

Шоу-бизнес

Певец Дима Билан, который обычно скрывает личную жизнь, в шоу "Натальная карта" впервые подробно высказался о романе с моделью Еленой Кулецкой.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Их отношения в конце нулевых активно обсуждались в прессе, а после победы Билана на "Евровидении-2008" появились слухи о скорой свадьбе. Сам артист якобы сделал предложение. Теперь он объяснил, что это было не так.

По словам Билана, ему тогда было 25 лет, и на него внезапно свалилась колоссальная ответственность. Слова о женитьбе вырвались спонтанно, под влиянием эмоций. Журналисты подхватили и раздули заголовки, но на самом деле певец не был готов к браку и ничего не обещал Елене.

"Парню 25 лет. На него свалилась колоссальная ответственность. Это был искренний, настоящий импульс. Сказано было в запале, между прочим, а журналисты выхватили и сделали заголовки", — признался Билан.

При этом артист до сих пор тепло отзывается о бывшей возлюбленной, называя её "исключительной" и "уникальной". Он не жалеет о прошлом, но считает, что тогда был не готов к созданию семьи.

Ранее певица Анна Седокова в социальных сетях рассказала, что её "максимально унизили" на концерте Любови Успенской. По словам артистки, неизвестный мужчина прогнал её со сцены, заявив, что она не смеет там находиться.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Еда и рецепты
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица

Узнайте секреты феноменальной свежести кожи кореянок: правила многоступенчатого ухода, важность SPF и системная работа над качеством лица без лишних затрат.

Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Обувь наших бабушек снова в моде: в чем ходить этим летом, чтобы быть в тренде
Стена рухнула без грохота: испытания в США радикально изменили будущее мировой авиации
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Всего 4 ингредиента: как сделать идеальную домашнюю сгущенку с глубоким вкусом
Прощайте, отеки: как разогнать лимфу и сделать ноги изящными без изнурительных тренировок
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Сберечь сотни тысяч: какие авто везут в РФ со льготным утильсбором в 3400 рублей
Последние материалы
Тишина вместо громких заголовков: почему Кендалл Дженнер скрывает роман с Джейкобом Элорди
Гардероб улетает за копейки: судебные тяжбы вынудили Лерчек расстаться с любимыми вещами
Ормузский пролив превратился в пороховую бочку: события в акватории обрушили планы крупных инвесторов
Посадил и забыл: 7 многолетников, которые цветут годами без рассады и ухода
С чем носить серые туфли? 5 причин, почему эта обувь должна стать вашей любимой
31 мая: День блондинок и адвокатов, но без табака
Дебилы считают меня дебилом: почему Виталий Гогунский навсегда перестал спорить с хейтерами
Заготовка ягод на зиму перестала быть скучным делом: как сварить дома настоящую клубничную "Фанту"
25 лет, эйфория победы и спонтанное предложение: почему Дима Билан так и не женился на Елене Кулецкой
Курортный Стамбул превратился в зону отчуждения: дерзкий беспредел заставил власти начать зачистки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.