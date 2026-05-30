Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни

Сын композитора Александра Градского, Даниил, вновь подверг критике вдову отца Марину Коташенко. Он считает, что женщина не бескорыстна, и привёл в доказательство несколько фактов.

Фото: https://openverse.org/ by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Градский

По словам Даниила, Коташенко плохо поддерживала отца после коронавируса: за три месяца его болезни она переночевала с ним в доме всего один раз.

Самым странным, по мнению наследника, стало ограбление вдовы в январе 2022 года. Неизвестные вынесли из-под кровати более 104 миллионов рублей. Один из преступников сел в тюрьму на 8 лет, остальные объявлены в розыск.

"Очень странным образом у неё оказались все наличные деньги моего отца. Её ограбление произошло, случайно так совпало, ровно за день до начала описи имущества", — заявил Даниил в интервью "СтарХиту".

Следствие не нашло доказательств инсценировки, но сын композитора всё равно не исключает такого варианта.

Напомним, Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября 2021 года. После этого началась судебная битва за наследство между старшими детьми (Даниилом и Марией) и вдовой Мариной Коташенко с её двумя сыновьями. Позже к ним присоединилась бывшая жена Ольга Фартышева. В итоге 30% имущества отошло вдове и её детям, 70% — старшим наследникам.

