Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем
20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"
Технологический тупик: почему инициативу установки автомобильных алкозамков в России встретили скептически
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Метод из СССР: какие кухонные отходы нужно сжечь в печи для полной очистки дымохода
Берега Турции закрылись на замок: за нахождение у моря ночью теперь выписывают пугающие счета
Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма

Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни

Шоу-бизнес

Сын композитора Александра Градского, Даниил, вновь подверг критике вдову отца Марину Коташенко. Он считает, что женщина не бескорыстна, и привёл в доказательство несколько фактов.

Александр Градский
Фото: https://openverse.org/ by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Градский

По словам Даниила, Коташенко плохо поддерживала отца после коронавируса: за три месяца его болезни она переночевала с ним в доме всего один раз.

Самым странным, по мнению наследника, стало ограбление вдовы в январе 2022 года. Неизвестные вынесли из-под кровати более 104 миллионов рублей. Один из преступников сел в тюрьму на 8 лет, остальные объявлены в розыск.

"Очень странным образом у неё оказались все наличные деньги моего отца. Её ограбление произошло, случайно так совпало, ровно за день до начала описи имущества", — заявил Даниил в интервью "СтарХиту".

Следствие не нашло доказательств инсценировки, но сын композитора всё равно не исключает такого варианта.

Напомним, Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября 2021 года. После этого началась судебная битва за наследство между старшими детьми (Даниилом и Марией) и вдовой Мариной Коташенко с её двумя сыновьями. Позже к ним присоединилась бывшая жена Ольга Фартышева. В итоге 30% имущества отошло вдове и её детям, 70% — старшим наследникам.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк впервые публично высказался о её уходе. Два года он избегал комментариев, считая их неуместными, но затем назвал актрису великой женщиной с большим сердцем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Еда и рецепты
Забудьте про сушку и заморозку: старый бабушкин способ сохранить укроп свежим долгое время
Станьте устойчивее: как 5 минут в день в стойке избавят от боли в ногах и спине
Новости спорта
Станьте устойчивее: как 5 минут в день в стойке избавят от боли в ногах и спине
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Еда и рецепты
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Популярное
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется

Узнайте, какая простая добавка превращает обычную яичницу в пышное ресторанное блюдо, которое сохраняет объем даже после того, как вы сняли его с горячей плиты.

Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Эра двигателей 1,6 литра завершена: мировой автопром нашел хитрый способ снизить пошлины
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Они лезут прямо в постель и еду: как копеечное аптечное средство очистит дом от муравьев за неделю
Суверенитет Бразилии под ударом: Вашингтон открыл дверь для силового вторжения в регион Любовь Степушова Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров
Странный полет в сторону Галаца: российский эксперт опровергает версию Румынии
Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Холод вместо бесплатных обещаний: авантюра Пашиняна обернулась угрозой для Армении
Последние материалы
Древнее проклятие фермеров сбылось: мощные потоки воскресили убитый в позапрошлом веке водоем
Никакого бескорыстного сочувствия: сын Градского вспомнил о поведении вдовы во время болезни
20 лет спустя: какое условие поставила Нелли Уварова для съёмок в продолжении "Не родись красивой"
Технологический тупик: почему инициативу установки автомобильных алкозамков в России встретили скептически
Наука будущего обойдётся без людей? Институт в Токио привлёк роботов-лаборантов к проведению опытов
Многолетние запреты на побережье Анапы внезапно испарились: курорт готовит отдыхающим масштабный сюрприз
Бездна открыла свои зловещие тайны: океаническое дно превратилось в арену чудовищной схватки
Метод из СССР: какие кухонные отходы нужно сжечь в печи для полной очистки дымохода
Берега Турции закрылись на замок: за нахождение у моря ночью теперь выписывают пугающие счета
Иммунитет впал в глубокую спячку: на МКС обнаружили необратимые изменения в работе организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.